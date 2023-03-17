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Araç Dere Yatağına Düştü

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Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı
Araç Dere Yatağına Düştü

Lefkoşa’da bugün saat 04:45’te, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kiralık araçla kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı.

Lefkoşa’da bugün saat 04:45’te, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki ZRB 373 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Akaryakıt istasyonu önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak demir korkulara çarptıktan sonra, 5 metre derinliğindeki dere yatağı içerisine düşerek tavanı üzerine devrildi. Araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılmış olup, kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.336569952_3358012777747284_8285081137187946875_n.jpg

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