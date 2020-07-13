Araç Muayeneleri Özelleşiyor

Motorlu ve motorsuz araç muayenelerinin polisten alınıp uzman teknik personelce yapılması için tasarı hazırlandı

Motorlu ve motorsuz araçların fenni muayene işlemlerini yapma görevinin Polis örgütünden alınarak alanında uzman teknik personellerce uluslararası standartlara uygun kriterler ve imkanlar dahilinde yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak amacı ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak bilgiye sunulan tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletilmesi istendi.