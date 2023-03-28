Aracın önünü kesip, darp ettiler!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün gece aracının önünü kestikleri şahsı ciddi şekilde darp eden zanlılardan biri tutuklandı, meseleyle ilgili 3 kişi de aranıyor.

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Emrah Taşkın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagöz huzurda bulunan zanlı Emrah Taşkın’ın "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlarını işlediğin söyledi.

Polis, 28 Mart tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ilerleyen İdris Bulut’un, henüz tespit edilemeyen bir sebeple, iki araç tarafından önü kesilerek durdurulduğunu, arka kısmına ise kaçmaması için bir başka aracın durduğunu anlattı.

Polis, Bulut’un aracının arkasında duran araçtan Emrah Taşkın’ın ve üç erkek şahsın indiğini ve kendisini ciddi şekilde darp ettiğini, aracının camını kırıp, kapısını ise hasara uğrattığını aktardı.

3 KİŞİ ARANIYOR!

Polis müşteki İdris Bulut’un korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını, olay sonrası olay mahallinde tespit edilen Emrah Taşkın’ın mahkeme emri gereği tutuklandığını ve diğer şahıslarında aranan kişi ilan edildiklerini mahkemeye aktardı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.