  • BIST 4.501,73
  • Altın 1247.07
  • Dolar 19.7973
  • Euro 21.3812
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Arap Birliği zirvesi: Suudi Prens, Esad’ı sarılarak karşıladı

» »
Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları sürerken, Suriye lideri Esad bugün yıllar sonra ilk defa Arap Birliği zirvesine katıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Esad'ı zirve girişinde sarılarak karşıladı.
Arap Birliği zirvesi: Suudi Prens, Esad’ı sarılarak karşıladı

Suriye'de 2011'de başlayan savaşın ardından Şam'ın uluslararası diplomasi arenasına dönüşüne sahne olan Suudi Arabistan'daki Arap Birliği zirvesi başladı.

2010'dan beri ilk defa Arap Birliği zirvesine katılmak üzere Cidde’ye giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, zirve girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Suudi Prens'in sarılarak sıcak bir şekilde karşıladığı Esad, zirvedeki aile fotoğrafında da Mısır lideri Abdulfettah Sisi'nin yanında durdu.

Suriye son dönemde bir dizi Arap ülkesiyle ve Türkiye'yle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atarken Esad’ın Suudi Arabistan Kralı’nın davetiyle ülkeye gittiği belirtilmişti.

Arap Birliği ülkede patlak veren savaş nedeniyle 12 Kasım 2011’de Suriye’nin üyeliğini askıya almış, Suudi Arabistan dahil birçok birlik ülkesi Esad yönetimine karşı savaşan silahlı muhalifleri desteklemişti.

Esad, zirvedeki aile fotoğrafında da Mısır lideri Sisi'nin yanında..

‘ABD’Yİ ÜZECEK YAKINLAŞMA’

Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın askeri desteğiyle savaşta üstün gelmesiyle son dönemde birçok bölge ülkesi yön değiştirerek Şam’la normalleştirme adımları atıyor. Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs’ta Suriye’nin örgüte dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Uzmanlar, Esad'ın Cidde'deki zirveye katılımını Suriye'ye yönelik yıllardır süren dışlamanın sona erdiğinin en önemli göstergesi olarak niteliyor. Reuters'a konuşan Körfez ülkelerinden kaynaklar, bu sürecin ABD'yi üzeceğine inandıklarını ifade etti.

ABD uzun süredir Türkiye ve diğer ülkelerin Suriye'yle yakınlaşmasına karşı açıklamalar yapıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, “Esad rejimiyle normalleşmeyi ve ortaklarımızın bu yönde adım atmasını desteklemiyoruz” demişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esad: Bunu yapmazlarsa Erdoğan’la görüşmem13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:55
  • İsrail’den Gazze’ye saldırılar sürüyor13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:59
  • Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:28
  • İsrail’in Gazze saldırıları: İslami Cihad komutanı öldü11 Mayıs 2023 Perşembe 18:50
  • İsrail Başbakanı Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi11 Mayıs 2023 Perşembe 17:35
  • İran’da tepkilere rağmen idamlar sürüyor: 7 kişiyi astılar10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:05
  • Ortadoğu’da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye’ye geri dönüyor10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:23
  • Rusya’dan Ankara-Şam uzlaşması için yol haritası10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:08
  • Netanyahu’dan “her türlü olasılığa hazırız” açıklaması10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:55
  • İran’da yabancı dilde tabelalara yasak09 Mayıs 2023 Salı 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti