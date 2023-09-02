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Araştırma: Mozart, yeni doğan bebeklerde ağrı kesici etkisi yapıyor

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ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, doktor kontrollerinde canı yanan yeni doğmuş bebekler Mozart dinleyerek sakinleşebiliyor.
Araştırma: Mozart, yeni doğan bebeklerde ağrı kesici etkisi yapıyor

ABD’deki Thomas Jefferson Üniversitesi’nden araştırmacılar, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın parçalarının bebeklerde ağrı kesici etkisi yaptığını ortaya koydu.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre, çalışmayı doktorlarla işbirliği içinde gerçekleştiren araştırma ekibi, New York’taki bir hastanede yaklaşık iki günlük olan 100 bebeği inceledi.

Bebeklerin yarısına, standart bir topuk kanı alma işleminde önce 20 dakika boyunca Mozart parçaları dinletildi. Parçalar işlem sırasında ve sonrasında 5 dakika boyunca devam etti.

Diğer yarısıysa işlemi sessizce bekledi. Ebeveynlerin bebeklerini kucaklamalarına izin verilmedi.

Bu esnada bir araştırmacı, bebeklerin yüz ifadelerini, ağlamasını, nefes alma düzenini, uzuv hareketlerini ve uyanıklığını izleyerek ne kadar ağrı çektiklerine dair notlar aldı.

Sonunda Mozart dinletilen bebekler, Yenidoğan Ağrı Ölçeği puanlamasında ‘istatistiksel ve klinik açıdan anlamlı’ bir azalma gösterdi.

Bazı müzik türleri rahatlatıyor

Bulgular, bazı sakinleştirici müzik türlerinin en genç insanların beyninde bile güçlü bir rahatlatıcı etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature‘da bugün yayımlanan makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Müzik müdahalesi, sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerde küçük prosedürlerden kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için kolay, tekrarlanabilir ve maliyetsiz bir araçtır.”

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