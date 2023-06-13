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Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir

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Yeni bir araştırma, yer fıstığının geç yaşlarda zihin sağlığını ve bilişsel işlevleri korumaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir

ABD’nin Georgia eyaletindeki Yer fıstığı Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, 55 ila 75 yaşlarındaki 6 bin 600’den fazla kişi ile gerçekleştirildi.

Zihinsel gerileme ve bilişsel işlev kaybı bulunanlar ile bulunmayanlar arasında 2 yıllık gözleme dayalı araştırmada, katılımcıların ne sıklıkta ve miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yedikleri kaydedildi.

1 porsiyonun 30 gram olarak belirlendiği ankette “haftada 1 porsiyondan daha az”, “1 ila 3 porsiyon”, “3 ila 7 porsiyon” ve “7 porsiyondan fazla” seçenekleri yer aldı.

Araştırma sonunda, haftada 3 veya daha fazla porsiyon yer fıstığı veya fıstık ezmesi tüketimi sonucunda zihinsel gerileme ve bilişsel işlev kaybının yavaşladığı, bu sorunları yaşamayan grupta ise zihin sağlığının daha iyi duruma gittiği görüldü.

Araştırmacılar, yer fıstığının veya fıstık ezmesinin, Alzheimer hastalığıyla mücadelede gerekli olan E vitamini, resveratrol, niasin ve p-kumarik asit gibi besin bileşiklerinden oluştuğunu belirtti. Tüm bu vitamin ve minerallerin de nörolojik faydalar sağlayarak bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olmakla ilişkilendirildiği kaydedildi.

“İLAÇ VAZİFESİ GÖREBİLİR”

Fıstık Enstitüsü Araştırma Direktörü Dr. Samara Sterling, “Yer fıstığı ve fıstık ezmesi her gün vücudumuza düzenli olarak giren besinler olduğundan, gerçekten ilaç vazifesi görebilir. Düzenli olarak az miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yemenin Alzheimer ve bunamaya karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini bulduk” dedi.

Yer fıstığının gerçekten çok şaşırtıcı bir besin olduğunu, çünkü sadece küçük bir porsiyonun bile etkisi olabileceğini vurgulayan Sterling, “Yer fıstığı, enerjisi yoğun bir besindir. ABD’de ve dünya çapında yürütülen araştırmalar, düzenli olarak yer fıstığı yemenin hastalıkları önlemeye yardımcı olduğunu, yaşamdan beklentiyi artırdığını ve vücutta olumlu etkiler yarattığını göstermiştir” şeklinde konuştu.

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