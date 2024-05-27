Arıklı: Etler İspanya’dan gelecek... Bizdeki destek dünyanın hiçbir yerinde yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dünyanın hiçbir yerinde KKTC'deki kadar destek olmadığını vurguladı ve et ithalatı konusunda İspanya’yı işaret etti…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, etleri İspanya’dan getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Tarım bakanı Meclis’te az önce destekleri kalem kalem anlattı” ifadelerini kullanan Erhan Arıklı, dünyanın hiçbir yerinde KKTC’deki kadar destek olmadığını belirtti. KKTC’de enteresan bir durum olduğuna dikkat çeken Arıklı, "Destek ve teşvikler, geçici olarak verilir, ama bizde kazanılmış hak olarak görülür ve her seferinde daha da fazlası istenir” dedi.

BRT’ye konuk olan ve CTP’nin hükümet olduğu dönemde de eylemler olduğunu hatırlatan Erhan Arıklı, şimdiki hükümet ortaklarının, o zaman eylemcilere destek vermediğine işaret etti. Hükümetin kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Arıklı, diyalog kurulmadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Sivil toplum örgütleri, kendilerini devlet otoritesinin üstünde görüyor. Bundan vazgeçmeliler” diye konuştu.

Geleceği söylenen etlerin eski ve sağlıksız olduğu yönündeki söylemleri yanıtlayan Arıklı, “Daha eti görmeden, evrakları görmeden iddialarda bulunanlara üzülüyorum. Nereden geleceği bile bilinmiyor daha. Bu kadar saçma bir yaklaşım olabilir mi?” dedi.

Haziran ayı itibariyle ülkede kuzunun bollanacağını ve dolayısıyla kuzu fiyatlarında düşüş olacağını kaydeden Bakan Arıklı, “Taban fiyat üzerinde satış yapanlara ceza gelecek. Denetimler çoğalacak” ifadelerini kullandı.