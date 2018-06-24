Arıklı: “Kıbrıs’ın tarihi boyunca en heyecansız seçimi…”

Oy kullanmaya ailesiyle birlikte gelen Arıklı, oy vermesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Kıbrıs tarihinde ilk kez bu kadar heyecansız bir seçim geçirildiğini ifade ederek, reform yapmadan batık belediyelere başkan seçmenin çarpık anlayışı içinde seçime gidildiğini belirtti.

Bunu defalarca dile getirdiğini, önce belediyelerin sıkıntılı durumdan kurtulması gerektiğini anlatmaya çalıştığını fakat başaramadığını kaydeden Arıklı, YDP’nin bir tek Lefkoşa’da sembolik bir aday gösterip, 15 beldede belediye meclis üyesi adayı belirlediğini ifade etti.

Halka mutlu bir seçim günü geçirmelerini dileyen Arıklı, günü tatilsiz geçirecek basın mensuplarına da teşekkür etti.