Arıklı: "Milletvekili olarak aldığımız maaşı haketmiyoruz..."

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Meclis'in halkın kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulmakta zorlandığını bunun karşısında milletvekillerin maaşlarının tartışma konusu olmasının ise çok normal olduğunu söyledi

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Erhan Arıklı Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Güne Merhaba programına katıldı. Arıklı, halkın kronikleşmiş sorunlarına Meclis'in çözüm bulmakta zorlandığını üç buçuk ayda sadece bir yasanın geçtiğine dikkat çekerek: “Bu ortamda vatandaşın milletvekili maaşlarını tartışmaya açması çok normaldir.

Üç ay geçti dişe dokunacak bir yasa olan Müşavirlik Yasası'nı geçirebildik. O da tartışmalı. Ama meclis kürsüsünden de söyledim. Biz aldığımız milletvekili maaşını haketmiyoruz. Siyasi partiler de birilerine muhtaç olmasın, diyet ödemesin diye belli bir katkı oluyor. Ama bu çok iyi niyetle alınmış bir karardır. Fakat bu kadar ekonomik sıkıntının içinde vatandaş hem milletvekili maaşını hem de parti katkısını tartışmaya açıyor...” dedi.