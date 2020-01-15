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Arıklı: “Özersay, Türkiye’deki görüşmeden eli boş döndü”

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YDP Genel Başkanı Arıklı, Tatar ve Özersay’ın Türkiye ziyaretini “Özersay, Türkiye’deki görüşmeden umduğunu bulamadı, eli boş döndü” ifadeleriyle yorumladı.
Arıklı: “Özersay, Türkiye’deki görüşmeden eli boş döndü”

YDP Genel Başkanı Arıklı, Tatar ve Özersay’ın Türkiye ziyaretini “Özersay, Türkiye’deki görüşmeden umduğunu bulamadı, eli boş döndü” ifadeleriyle yorumladı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genç TV’de ‘Bugüne Dair’ isimli programa katılarak Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Arıklı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Söz konusu ziyarette Özersay’ın “istediğini elde edemediğini” iddia eden Arıklı, “Özersay’ın eli boş döndüğünü” savunarak “Kudret Bey, Türkiye’deki görüşmeden umduğunu bulamadı. O Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettikten sonra kendisinin müzakereler konusundaki tecrübesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı konusunda önünün açılacağını, Ersin Bey’in de Başbakanlık makamında devam edeceğini düşünüyordu” ifadelerini kullandı.

"ERSİN BEY BELLİ Kİ VİZEYİ ALMIŞ"

İstanbul dönüşü Tatar’ı ziyaret ettiklerini ve söz konusu görüşmeden dolayı en fazla mutlu olan tarafın Tatar olduğunu belirten Arıklı, “belli ki vizeyi almış” dedi.

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