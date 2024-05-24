Arıklı tazminat davası açacağını duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Arıklı, “Hayvancılar Birliği Başkanı, dün benimle ilgili akıl almaz aşağılık iddia ve iftiralarda bulunmuştur. Bu aşağılık iddia ve iftiraları ispatlaması için. Naimoğulları isimli bu şahsı, bu sabah önce polise şikayet edeceğim. Sonra da hakkında yüklü bir miktarda tazminat davası açacağım” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Bu şahıstan alacağım her kuruş tazminatı, ucuz et bekleyen gariban vatandaşlara dağıtacağım” dedi.