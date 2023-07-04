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Arıklı: “Trafik Komisyonu’ndan cezaların ağırlaştırılmasını talep edeceğim”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında, artan trafik kazalarına karşı Trafik Komisyonu’nu acilen toplantıya çağıracağını açıkladı.
Arıklı: “Trafik Komisyonu’ndan cezaların ağırlaştırılmasını talep edeceğim”

Trafik cezalarının ağırlaştırılması yönünde Trafik Komisyonu’nun teklif sunmasını talep edeceğini aktaran Arıklı, “o teklifler doğrultusunda bir yasal düzenleme yapacağız ve komite görüşmelerini tamamlayarak meclis genel kurulu açıldığında hazır hale getireceğiz” dedi.

“ilk geçireceğimiz yasalardan biri bu olmalı” diyen Arıklı şöyle devam etti:

“Gerçekten şu anda trafik cezaları caydırıcı değil. Kasıtlı olmasa da ölümlü kazalara sebebiyet veren trafik azalarında çok hafif cezalar var. Hele alkollü ise bu adeta hafifletici suç gibi oluyor. Dolayısıyla bunların çok ağırlaştırılması gerekiyor. Para cezası insanlara o an için bir acı veriyor ama ehliyetine el koyma, aracına el koyma veya hapis cezası mutlaka olmalı. Trafik Komisyonu’nda bunları konuşmamız gerekiyor. Cezaları en ağır şekilde gündeme getireceğiz.”

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