Arıklı’dan Atalay’a cevap: İşine bak kardeşim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, rakibi YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Arıklı, Atalay’ın çıktığı televizyon programlarında Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının YDP’ye geri dönmelerinden memnun olduğunu söylediğini ve ardından ‘Niye şimdi?’ şeklinde imalı bir soru yönelttiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Hatta bugünkü TV programında daha da ileri gidiyor, benim sıkıştığım için Bertan Zaroğlu’nu şimdi partiye getirmeye çalıştığımı iddia ediyorsun. Oysa ben gerek MYK ve gerekse Parti Meclisi toplantılarında, Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının bu Kurultayda oy kullanmayacaklarını defalarca dile getirdim. Buna rağmen üyelerimizi ve kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsun. O da yetmiyor, Bertan Zaroğlu’nun evine adam gönderiyor ve saatlerce yalvararak destek istiyorsun. İkna olmayınca 20 Nisan’da yapacağımız Tüzük Kurultayını mahkemeye taşımakla tehdit ettiriyorsun.”

Arıklı, “Bak Talip Hoca, Madem öyle, kafan rahat olsun diye yarınki Tüzük Kurultayını 28 Nisan’daki Kurultayımızdan sonraya erteleyeceğiz. Böylece sizin bu parti içerisinde karışıklık yaratmanıza, kafaları karıştırmanıza uğrayacağınız mağlubiyete kılıf hazırlamanıza izin vermeyeceğiz. Sana demiştim; sen ve yanındaki birçok kişi bu partide yokken, Bertan ve arkadaşları bu partide idi. Lütfen işine bak kardeşim” açıklamasını yaptı.