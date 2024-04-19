  • BIST 9546.08
  • Altın 2493.407
  • Dolar 32.6002
  • Euro 34.8556
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail’den İran’a misilleme

Arıklı’dan Atalay’a cevap: İşine bak kardeşim

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, rakibi YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’ın açıklamalarına yanıt verdi.
Arıklı’dan Atalay’a cevap: İşine bak kardeşim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, rakibi YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Arıklı, Atalay’ın çıktığı televizyon programlarında Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının YDP’ye geri dönmelerinden memnun olduğunu söylediğini ve ardından ‘Niye şimdi?’ şeklinde imalı bir soru yönelttiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Hatta bugünkü TV programında daha da ileri gidiyor, benim sıkıştığım için Bertan Zaroğlu’nu şimdi partiye getirmeye çalıştığımı iddia ediyorsun. Oysa ben gerek MYK ve gerekse Parti Meclisi toplantılarında, Bertan Zaroğlu ve arkadaşlarının bu Kurultayda oy kullanmayacaklarını defalarca dile getirdim. Buna rağmen üyelerimizi ve kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorsun. O da yetmiyor, Bertan Zaroğlu’nun evine adam gönderiyor ve saatlerce yalvararak destek istiyorsun. İkna olmayınca 20 Nisan’da yapacağımız Tüzük Kurultayını mahkemeye taşımakla tehdit ettiriyorsun.”

Arıklı, “Bak Talip Hoca, Madem öyle, kafan rahat olsun diye yarınki Tüzük Kurultayını 28 Nisan’daki Kurultayımızdan sonraya erteleyeceğiz. Böylece sizin bu parti içerisinde karışıklık yaratmanıza, kafaları karıştırmanıza uğrayacağınız mağlubiyete kılıf hazırlamanıza izin vermeyeceğiz. Sana demiştim; sen ve yanındaki birçok kişi bu partide yokken, Bertan ve arkadaşları bu partide idi. Lütfen işine bak kardeşim” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kadına şiddet... Zanlı Cezaevi'ne gönderildi...19 Nisan 2024 Cuma 14:34
  • Hız, alkol, emniyet kemeri, telefon... 555 sürücü rapor edildi19 Nisan 2024 Cuma 13:19
  • Yol kapama duyurusu19 Nisan 2024 Cuma 13:17
  • 2 kaza... 2 sürücü de alkollü19 Nisan 2024 Cuma 13:12
  • Yenierenköy'de Yüksekten Düşen Şahıs Yaralandı: Kemal KORKUT, Acil Serviste Tedavi Altında19 Nisan 2024 Cuma 11:56
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı19 Nisan 2024 Cuma 11:49
  • Gazimağusa'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi19 Nisan 2024 Cuma 11:32
  • Sibel Siber’in “Kulüp” kitabı dün akşam tanıtıldı19 Nisan 2024 Cuma 10:45
  • Adalet yürüyüşü Mağusa'dan Lefkoşa'ya taşınıyor...19 Nisan 2024 Cuma 10:43
  • Yer yer yağmur bekleniyor19 Nisan 2024 Cuma 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti