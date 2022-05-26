Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım

BRT’de Levent Kutay’ın programına konuk olan Arıklı, CTP’nin Meclis’teki tavrını eleştirerek, ‘CTP tahrik ve gerginlik politikası izliyor’ ifadelerini kullandı.

CTP’nin ‘Meclis sokağa, sokak Meclis’e’ mottosuyla ne anlatmak istediğini Salı günü en net biçimde gösterdiğini dile getirerek, ‘keskin sirke küpüne zarar, lütfen vazgeçin’ ifadelerini kullandı.

“Bu gerginlikler kimseye bir şey kazandırmaz” diyen Arıklı, şunları kaydetti:

“ Kaotik ortam yaratma sevdasıyla muhalefet yapma dönemi geride kaldı. Sayın Erhürman’ a altın tepside iktidar olma şansı sunuldu. Ama Erhürman bunu partiye zarar vereceği düşüncesiyle reddetti. Hükümete girmek istemiyorlar çünkü böyle bir dönemde muhalefette kalmak en konforlu iş. Ağır üslup kullanarak iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar.”

Salahi Şahiner’e… Nasıl çözeceksiniz kardeş?

Arıklı, CTP milletvekili Salahi Şahiner’in ‘biz bu sorunları 6 ayda çözeriz’ söylemlerini de eleştirerek, ‘nasıl çözeceksiniz kardeş? bir zahmet onu da söyleyin’ ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kanalizasyona döndü!

Cumhurbaşkanı ve siyasilere hakaretle ilgili yapılması planlanan düzenlemeyi de değerlendiren Arıklı, bu yasal düzenlemenin Türkiye ile imzalanan protokolle bir alakası olmadığını kaydetti.

‘Bu düzenleme daha Meclis’e gelmedi’ diyen Arıklı, “bu yasa sanki uygulamaya geçmiş gibi konuşuluyor. Bu sadece tartışmaya açılmış bir taslak. Detayını da görmedik. Biz hukukçularımızdan hakaret içerikli göndermelere bir yasal düzenleme istedik sadece. Olan bu. Bunu durdurmamız lazım. Evet bir yasal düzenleme şart. Sosyal medya kanalizasyona döndü.” İfadelerini kullandı.

Protokoldeki maddeler zaten yapmamız gereken işler…

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Arıklı, “bu protokol bundan önce imzalanmış 9 protokol gibi bir protokol” dedi. Arıklı, geçmişte de imzalanan ve uygulanmayan maddelerin mu protokolde de olduğunu dile getirerek, bazı kesimlerin bu protokollere hep aynı üslupla yaklaştığına dikkat çekti.

“Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler” diyen Arıklı “bunları hayata geçirmek için protokole bile gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Protokolü okumadan imzaladınız” eleştirilerini de yanıtlayan Arıklı, protokolün teknik çalışmalarının ülkemizde yapıldığının altını çizdi.

Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım

Sendikaların protokolle ilgili tavrını da eleştiren Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım diyorlar, bunu kabulleniyorlar ama bunun için fedakârlık yapmıyorlar. Herkes benim payıma dokunma diyor. Nerden bulursan bul öde diyen sendikalar var. E bu protokolleri yerine getirmezsek nasıl yapacağız bunları? Gelin siz ödeyin canım.”

Akaryakıt zammı temkinli yapılmalı!

Akaryakıta yapılacak 4 liralık zammı da değerlendiren Arıklı, bunun çok temkinli bir şekilde yapılması gerektiğini Bakanlar Kurulu’nda dile getirdiğini söyledi.

HP’nin çok uçuk gerekçeleri var

Programda Halkın Partisi’nin sine-i millet kararını da değerlendiren Arıklı, Halkın Partisi’nin gerekçelerinden bazılarını ‘çok uçuk’ bulduğunu ifade etti.

Özersay’ı devireceklerdi, bu tamamen ona dönük bir hamle!

Halkın Partisi’nin bu hamlesinin tamamen Özersay kaynaklı olduğuna yönelik iddialar olduğunu belirten Arıklı, şöyle devam etti:

“HP’nin sunduğu gerekçe son derece gereksiz. Bunun ardından parti içi hesaplaşmalar var. İki vekil Özersay’ı devirecek ve Özersay bu durumu bertaraf etmek için bu manevrayı yaptı. Böyle bir iddia var. Bu durum bence de tamamen parti içidir. Ben Sayın Özersay’a da söyledim. İstifaları Meclis’e geldiğinde ben YDP Başkanı olarak buna onay vermem.”

KAYNAK : SES KIBRIS