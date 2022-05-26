  • BIST 2.434,29
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3907
  • Euro 17.572
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni sert eleştirdi.
Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım

BRT’de Levent Kutay’ın programına konuk olan Arıklı,  CTP’nin Meclis’teki tavrını eleştirerek, ‘CTP tahrik ve gerginlik politikası izliyor’ ifadelerini kullandı. 
CTP’nin ‘Meclis sokağa, sokak Meclis’e’ mottosuyla ne anlatmak istediğini Salı günü en net biçimde gösterdiğini dile getirerek, ‘keskin sirke küpüne zarar, lütfen vazgeçin’ ifadelerini kullandı. 

“Bu gerginlikler kimseye bir şey kazandırmaz” diyen Arıklı, şunları kaydetti:
“ Kaotik ortam yaratma sevdasıyla muhalefet yapma dönemi geride kaldı.  Sayın Erhürman’ a altın tepside iktidar olma şansı sunuldu. Ama Erhürman bunu partiye zarar vereceği düşüncesiyle reddetti. Hükümete girmek istemiyorlar çünkü böyle bir dönemde muhalefette kalmak en konforlu iş. Ağır üslup kullanarak iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar.”

Salahi Şahiner’e… Nasıl çözeceksiniz kardeş?
Arıklı, CTP milletvekili Salahi Şahiner’in ‘biz bu sorunları 6 ayda çözeriz’ söylemlerini de eleştirerek, ‘nasıl çözeceksiniz kardeş? bir zahmet onu da söyleyin’ ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kanalizasyona döndü!
Cumhurbaşkanı ve siyasilere hakaretle ilgili yapılması planlanan düzenlemeyi de değerlendiren Arıklı, bu yasal düzenlemenin Türkiye ile imzalanan protokolle bir alakası olmadığını kaydetti.
‘Bu düzenleme daha Meclis’e gelmedi’ diyen Arıklı, “bu yasa sanki uygulamaya geçmiş gibi konuşuluyor. Bu sadece tartışmaya açılmış bir taslak. Detayını da görmedik. Biz hukukçularımızdan hakaret içerikli göndermelere bir yasal düzenleme istedik sadece. Olan bu. Bunu durdurmamız lazım. Evet bir yasal düzenleme şart.  Sosyal medya kanalizasyona döndü.” İfadelerini kullandı.

Protokoldeki maddeler zaten yapmamız gereken işler…
Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Arıklı, “bu protokol bundan önce imzalanmış 9 protokol gibi bir protokol” dedi. Arıklı, geçmişte de imzalanan ve uygulanmayan maddelerin mu protokolde de olduğunu dile getirerek, bazı kesimlerin bu protokollere hep aynı üslupla yaklaştığına dikkat çekti.
“Bu protokole giren maddeler bizim zaten yapmamız gereken işler” diyen Arıklı “bunları hayata geçirmek için protokole bile gerek yok” ifadelerini kullandı.
“Protokolü okumadan imzaladınız” eleştirilerini de yanıtlayan Arıklı, protokolün teknik çalışmalarının ülkemizde yapıldığının altını çizdi.

Arıklı’dan sendikalara: Gelin siz ödeyin canım
Sendikaların protokolle ilgili tavrını da eleştiren Arıklı, şu ifadeleri kullandı:
“Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım diyorlar, bunu kabulleniyorlar ama bunun için fedakârlık yapmıyorlar. Herkes benim payıma dokunma diyor. Nerden bulursan bul öde diyen sendikalar var. E bu protokolleri yerine getirmezsek nasıl yapacağız bunları? Gelin siz ödeyin canım.”

Akaryakıt zammı temkinli yapılmalı!
Akaryakıta yapılacak 4 liralık zammı da değerlendiren Arıklı, bunun çok temkinli bir şekilde yapılması gerektiğini Bakanlar Kurulu’nda dile getirdiğini söyledi. 

HP’nin çok uçuk gerekçeleri var
Programda Halkın Partisi’nin sine-i millet kararını da değerlendiren Arıklı, Halkın Partisi’nin gerekçelerinden bazılarını ‘çok uçuk’ bulduğunu ifade etti. 

Özersay’ı devireceklerdi, bu tamamen ona dönük bir hamle!
Halkın Partisi’nin bu hamlesinin tamamen Özersay kaynaklı olduğuna yönelik iddialar olduğunu belirten Arıklı, şöyle devam etti:
“HP’nin sunduğu gerekçe son derece gereksiz. Bunun ardından parti içi hesaplaşmalar var. İki vekil Özersay’ı devirecek ve Özersay bu durumu bertaraf etmek için bu manevrayı yaptı. Böyle bir iddia var. Bu durum bence de tamamen parti içidir. Ben Sayın Özersay’a da söyledim. İstifaları Meclis’e geldiğinde ben YDP Başkanı olarak buna onay vermem.”

KAYNAK : SES KIBRIS

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektriksel alan projesi sertifika töreni ve kapanış etkinliği yapıldı!26 Mayıs 2022 Perşembe 12:54
  • Tatar: Devleti yıpratmak için yapıyorlar26 Mayıs 2022 Perşembe 12:34
  • Üstel Ankara yolcusu26 Mayıs 2022 Perşembe 12:32
  • KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:28
  • Bayındırlık ve ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, MEMUR-SEN heyetini kabul etti26 Mayıs 2022 Perşembe 12:20
  • Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak26 Mayıs 2022 Perşembe 12:15
  • Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir26 Mayıs 2022 Perşembe 12:13
  • Ataoğlu, Kahramanmaraş’tan Gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti26 Mayıs 2022 Perşembe 12:12
  • Hakedişlerini alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere bir ay süre tanındı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor26 Mayıs 2022 Perşembe 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti