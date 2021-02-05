Arıklı:Elektirik kesilmeyecek, ödemeyen borçlara faiz uygulanmayacak!

KIB-TEK açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ve gereken neyse yapılacaktır dedi.

KIB-TEK açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.Arıklı elektrik kesilmesi,ödenmeyen borçların faizi konusunda gereken neyse yapılacaktır dedi.

Arıklı'nın söz konusu açıklaması şöyle:

"Bugün basında çıkan bu yazı ile ilgili olarak Kıb-Tek yönetimi ile görüştüm. Dedikleri; 'Mesele tamamen bankaların otomatik ödemeleri ile ilgilidir. Bizim faizleri silmek için yasal dayanağımız yoktur. Faizler in Bakanlar Kurulu kararı gerekir.' Kapalı dönemde ne kimsenin elektiriğini kesmek ne de ödenmeyen borçlara faiz uygulamak lüksümüz yoktur. Gereken neyse yapılacaktır."