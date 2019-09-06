ART Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi başladı

4’üncüsü düzenlenen ART Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi’nin Yeşilırmakta - Vouni King Hotel de başladığı ve 15 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Hırvatistan, Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs’tan 8 sanatçının farklı tekniklerde tablolar üzerinde çalışma yapacağı, Bulgaristan ve Hırvatistandan gelen iki yontu sanatçısının da heykel çalışması yapacağı kaydedildi.

Etkinliğin açılışı ve sanatçı tanıtımı bugün Vouni King Hotel Kışlık Restoran bölümünde 17.00’de başlayacak.