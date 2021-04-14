ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'den “Dünya Sanat Günü” mesajı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

15 Nisan Dünya Sanat Günü’nün kutlanma amacını açıklayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Asım Vehbi, “Her yaştan ve ırktan herkesin hayatında sanatın önemini vurgulamak için, Uluslararası Sanat Derneği tarafından organize edilmiş Dünya Sanat Günü, her yıl 15 Nisan’da sanatseverler tarafından bir çok etkinlik ile kutlanan özel bir gündür. 15 Nisan, sanat dünyasında çok kültürlülük, ifade özgürlüğü, dünya barışı ve hoşgörüye öncülük eden Leonardo Davinci’nin doğum günü olduğu için özellikle seçilmiştir” dedi.

Vehbi, mesajına şu şekilde devam etti “Sanat icra edildikçe tazelenen, yıllar geçtikçe de değer kazanan, geçmişten geleceğe kurulan en önemli köprülerden biridir. Sanat, hayata farklı bir bakış ve bu bakışla yaşama farklı anlamlar kazandıran doğal bir yetenektir. Yaşamı anlamlandıran ne varsa, bunu sadece sanat yoluyla geleceğe taşıyabilir, geçmişe hayat verebilirsiniz. Sanatçı ruhunun herkeste bulunmayan algısı, uyuyan beyinleri uyararak düşünmeye ve yaşamın anlamını kavramaya yardımcı olur. Bizler, sanata büyük önem vermek, saygı duymak ve sanata ve sanatçıya katkıda bulunmak suretiyle en temel görevlerimizden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. “Sanat medeniyettir” anlayışıyla hem eğitim hem etkinlikleriyle Kıbrıs Adası’na kültür yatırımı yapmaya devam eden ARUCAD, bölgenin sanatsal ve kültürel ortamına katkıda bulunmayı ve canlandırmayı, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bulunduğu coğrafyayı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Tam da bu noktada Sanat merkezleriyle, üretim atölyeleriyle toplumla akademiyi buluşturmayı görev edinen üniversitemiz, etkinliklerin yanında topluma hizmet anlayışından hareketle sanat, tasarım ve iletişim alanlarında topluma bilgilenme ve deneyim kazanma olanağı sunmaktadır.”