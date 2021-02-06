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ARUCAD’da Mülakat Tarihi 9 Şubat

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 9 Şubat 2021 Salı günü, burs oranını % 100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar için mülakat düzenliyor.   
ARUCAD’da Mülakat Tarihi 9 Şubat

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 9 Şubat 2021 Salı günü, burs oranını % 100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar için mülakat düzenliyor.  

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ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrenciler ile yatay geçiş yapacak adaylara, pandemi nedeniyle Üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız %75 burs hakkı tanımaktadır. Adaylar, 9 Şubat  2021 Salı günü çevrimiçi (online) ortamda gerçekleşecek mülakata katılarak bursunu %90 ve %100’e yükseltebilecek.                    

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85  numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.              

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