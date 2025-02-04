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ARUCAD’dan mezun 3 kişi kişisel sergi açtı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümünden mezun üç kişi  Lefkoşa ve Girne’de kişisel sergi açtı.
ARUCAD’dan mezun 3 kişi kişisel sergi açtı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümünden mezun üç kişi  Lefkoşa ve Girne’de kişisel sergi açtı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada Plastik Sanatlar Bölümü güz dönemi mezunları Şirin Gazi, Ani Baranowski ve Sevgi Songur’un kişisel sergilerinin birer mezuniyet projesi olduğu belirtildi.

Şirin Gazi’nin “Kaçış Fantazisi” adlı sergisi Girne Halk Kütüphanesi’nde 7 Şubat’a kadar, Ani Baranovski’nin “Varoluşun Paradoksal Kökenleri” adlı sergisi Lefkoşa’da Atelier 5|2’da 6 Şubat’a kadar, Sevgi Songur’un “İştah ve Arzu” adlı sergisi ise Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yarına kadar ziyaret edilebilecek.

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