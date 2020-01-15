Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanıyor. Ne kadar artış olacak?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 17 Ocak Cuma günü ikinci kez toplanacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 14.00 ‘de gerçekleştirilecek.

Komisyon ilk toplantısını 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.

Asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

Ne kadar artış olacak?

Başbakan Tatar kamu görevlileirne yaklaşık %4,5 civarında bir hayat pahalılığı verileceğini açıklamıştı. Net 2958 TL olarak uygulanan asgari ücrete ise %4,5 artış uygulanması durumunda 130 TL artış yapılması bekleniyor.

Bugün eylem var

Sendikal Platform bugün asgari ücretin belirlenmesinede gecikme olduğu ve insanca bir asgari ücret için eylem yapıyor.

Avrupa'da ne kadar?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor.