‘Asrın Projesi’nde sabotaj şüphesi iddiası: “Hasar, sabotaj veya trol avcılığından kaynaklı”

Türkiye ile KKTC arasındaki Deniz Geçişi İsale Hattı'nda yaşanan sorunla ilgili araştırma yürüten Türkiye Su Politikaları Derneği uzmanları, hazırladıkları ön raporda “sabotaj veya trol avcılığından kaynaklı” bir hasara dikkat çekti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mersin'den KKTC'ye uzanan Deniz Geçişi İsale Hattı'nda geçen hafta meydana gelen kopma ile ilgili araştırma yürüten Türkiye Su Politikaları Derneği uzmanları, hazırladıkları ön değerlendirme raporunda “sabotaj veya trol avcılığından kaynaklı” bir hasara dikkat çekti.

“ASKI HALATI KESİLMEYE MARUZ KALARAK HASAR GÖRMÜŞ OLABİLİR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, inşaat yüksek mühendisi Yusuf Başlamışlı ile su politikaları uzmanı Dursun Yıldız tarafından hazırlanan ön değerlendirme raporunda, ilk ihtimal “hasar sonrası yapılan ilk gözlemde, şamandıranın deniz yüzeyinde görülmesi nedeniyle hasara neden olabilecek ihtimaller arasında şamandırayı deniz tabanındaki beton bloklara bağlayan askı halatının kesilmeye maruz kalarak hasarın oluşma ihtimali yüksek görülmektedir” olarak açıklandı.

İKİNCİ İHTİMAL… “GIRGIR TEKNELERİ AV SIRASINDA AĞI ŞAMANDIRAYA DOLADI…”

İkinci ihtimale de değinilen raporda, “350-400 metreye ağ bırakabilen gırgır teknelerinin avlanma sırasında ağın şamandıraya dolanması sonucu şamandıranın yukarıya çekilmesi ve sonra askı halatının kesilerek deniz tabanındaki beton bloğun aşağıya bırakılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

DERİNLİĞİ 250 METRE

Bölgede olağanüstü deprem, tsunami gibi koşulların oluşmadığı, fiziki bir hasar gerçekleşmesinin imkânsız olduğu vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Hasar sonrası yapılan ilk gözlemde şamandıra deniz yüzeyinde görülmüştür. Boru hattının geçtiği bölgede deniz altında oluşabilecek akıntıların böyle bir hasarın oluşmasında etkili olmayacağı değerlendirilmiştir. İsale hattı deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçirilmiştir. KKTC Su Temin Projesi'nde 66,5 kilometrelik deniz geçişi isale hattı, her biri 1600 mm anma çapına sahip ve 500'er metre uzunluğunda olan yüksek yoğunluklu polietilen yekpare boruların birbirine mekanik olarak bağlanması suretiyle teşkil edilmiştir. Yüzeyinden 250 metre derinlikteki borular, şamandıralar vasıtasıyla askıda tutulmuş ve deniz tabanına beton bloklar vasıtasıyla da sabitlenmiştir. Bloklara bağlanan askı halatının kesilmeye maruz kalarak hasarın oluşma ihtimali yüksek görülmektedir.”