Astrid Kışlama Konumuna Geldi…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Danışmanı Deniz Kaplumbağaları Uzmanı Doç. Dr. Wayne Fuller de, Kuzey Kıbrıs'tan uzun bir yolculuktan sonra Astrid’in Mısır'ın Kuzeydoğu kıyılarına vardığını ve burada birkaç haftalık bir yolculuktan sonra Süveyş Kanalı ile Bardawil Gölü arasındaki bir alana yerleştiğini söyledi.

Kışlama döneminin geldiğini ve önümdeki ayları burada geçireceğinin anlaşıldığını dile getiren Doç. Dr. Fuller, “Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Şimdi kışlama dönemi geldi. Kış aylarında denizler soğuduğundan Astrid muhtemelen daha derin sulara geçecek ve metabolizması yavaşlayarak, hareketleri tüm sürüngen türlerinde olduğu gibi önemli ölçüde azalacak. İlkbaharın sıcak havası geldikçe deniz suyu sıcaklıkları yükselmeye başladığında Astrid’in aktivite seviyeleri tekrardan artacak. Ve o zaman da hangi kıyılara doğru yolculuğunu sürdüreceğini göreceğiz” diye konuştu.