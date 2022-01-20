  • BIST 2.058,20
  • Altın 792.21960
  • Dolar 13.5026
  • Euro 15.3491
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Asya bebek yoğun bakımda

» »
SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Asya bebek yoğun bakımda

SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hiç istemesem de Makarios çocuk hastahanesi yoğun bakım bölümünde yatıyorum, burada ki hemşirelerim ve doktorlarım benimle ilgileniyor, annen ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize geleceğimi biliyor, beni seven teyzelerimden, ablalarımdan ve abilerimden ricam bana dua edin en kısa zamanda ablalarımın yanına geleyim” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu'ndan Girne'de Ziyaretler19 Ocak 2022 Çarşamba 20:41
  • Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu19 Ocak 2022 Çarşamba 20:29
  • 572 Vaka19 Ocak 2022 Çarşamba 19:52
  • Cumhurbaşkanlığı: İlhak Veya İltihak Hiçbir Koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Tezi Olamaz19 Ocak 2022 Çarşamba 19:50
  • Sucuoğlu: Yeni Hazırladığımız Yasa Çalışmaları İle Özel Sektöre Yeni Açılımlar Getiriyoruz19 Ocak 2022 Çarşamba 19:45
  • Ertuğruloğlu: Eli Kanlı Katillerin Dayanışma İçinde Olması Bizi Şaşırtmadı19 Ocak 2022 Çarşamba 19:42
  • Cumhurbaşkanlığı: Çocuklara Uygulanacak 2 Bin Adet Covid 19 Aşısı Teslim Alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 19:39
  • Albank'a Yılın Bankası Ödülü19 Ocak 2022 Çarşamba 18:34
  • Sağlik Bakani Pilli’den Doğa International Schools’a Ziyaret19 Ocak 2022 Çarşamba 17:48
  • Atun: Elektrikte Az Tüketen Düşük, Çok Tüketen Yüksek Fiyattan Ödeme Yapacak19 Ocak 2022 Çarşamba 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti