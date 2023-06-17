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Ataoğlu, Türkiye’nin yeni Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin yeni Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti.
Ataoğlu, Türkiye’nin yeni Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek mesaj yayımladı.  

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Türkiye Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçisi olarak atanan Rauf Alp Denktaş’ı içtenlikle tebrik ediyorum. 

Diplomatik yetenekleri, liderlik becerileri, kültürel anlayışı, kendine olan güveni, kararlılığı ve uzmanlığıyla, değerli kardeşim Denktaş’ın Varşova’daki üstendiği bu prestijli görevi başarıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Yeni görevinde başarılar dilerim.” 

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