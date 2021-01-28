Ataser:''Bu kapanma olmadı . Tam kapanma lazım''

Ülkemizde gün geçtikçe artan yerel vaka sayılarının 7 den 70 herkesi tedirgin ettiğini belirten Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bu kapanmanın olmadığını , tam kapanma yapılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Alsancak Belediyesi bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde:

Ülkemizde gün geçtikçe artan yerel vaka sayılarının 7 den 70 herkesi tedirgin ettiğini belirten Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bu kapanmanın olmadığını , tam kapanma yapılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Şuan yasak olmasına rağmen bir çok firmanın işleyişinin devam etmesi, zaman zaman kural ihlallerinin yapılmış olması bir çok kesimde tepki uyandırmaktadır.

Bölgemizde aşılama ve pcr testlerine yoğunlaşıldığını ifade eden Ataser tamamen kapanma olmadıkça bulaşın daha da artacağını belirtti.