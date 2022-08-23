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Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı

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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Disney Plus yapımı Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric dahil oldu.
Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 1

 

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin kadrosuna dünyada büyük bir fenomen haline gelen La Casa de Papel'den bir isim katıldı.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 2

 

WebTekno’nun haberine göre, La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu Darko PericAtatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 3

 

Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizide rol alması konuşulan 45 yaşındaki oyuncunun, nasıl bir karakter canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 4

İddialara göre Atatürk dizisinin yayın tarihinin Cumhuriyet’in 100. yılına özel 29 Ekim 2023 olduğu paylaşılmıştı. Ancak vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 5

"İSTANBUL OLMAK İSTERDİM"

 

Dizinin kadrosuna dahil olduğu iddia edilen Peric, bir röportajında Türkiye’yi çok sevdiğinden ve Helsinki dışında bir il ismi seçecek olsa ‘İstanbul’ olacağından bahsetmişti.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 6

ZÜBEYDE HANIM'I CANLANDIRACAK

Dizinin kadrosuna dahil olan son ismin ise ünlü oyuncu Songül Öden olduğu paylaşılmıştı. Öden'in Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım karakterini canlandıracağı gelen yeni bilgiler arasında.

Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı - 7

PLATFORM SAVAŞLARININ YENİ LİDERİ

 

Ülkemizde iki ay önce yayın hayatına başlayan Disney Plus, abone sayısında da büyük bir artış yaşayarak Netflix’i geride bırakmıştı.  Son 10 yılda ilk defa abone sayısında düşüş yaşadığını açıklayan Netflix’i tahtından eden Disney+, ABD'de abone sayısının 14,4 milyon arttığını belirtti.

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