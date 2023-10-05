Attila’dan 3 Yıllık İmza..!

Caesar Larnaka Gençlerbirliği 2023-2024 sezonunda kulübün 90. Yaşında Basketbol’da ProLig’de Şampiyonluk için mücadele edecek Basketbol A takımında görev alacak Attila Topaloğlu ile anlaşmaya vardı ve 3 yıllık imzayı oyuncuya attırdı. İmza töreninde yönetici Erkut Yılmabaşar hazır bulundu.

Geçtiğimiz sezon A takımında görev alan Attila, Unilig’de YDÜ’deki performansı ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldız önümüzdeki 3 yıl boyunca kırmızı-siyah renkler için mücadele edecek.