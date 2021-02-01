  • BIST 1.492
  • Altın 430,225
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Avcılık Federasyonu: 1 Şubat'tan itibaren doğada köpek gezdirilemez

» »
Avcılık Federasyonu: 1 Şubat'tan itibaren doğada köpek gezdirilemez
Avcılık Federasyonu: 1 Şubat'tan itibaren doğada köpek gezdirilemez

İşte açıklama;


Bilgilendirme ‼️

Değerli avcılık camiası,

Bakanlar kurulunun resmi gazete’de yayınlayacağı tüzükle belirleyeceği yerler dışında, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilmez ve av köpekleri ile av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz veya kovalanamaz veya yakalanamaz. Yine Bakanlar kurulunun resmi gazete’de yayınlayacağı tüzükle belirleyeceği yerler dışında, hiç kimse hiçbir mevsimde doğada tazı cinsi köpek gezdiremez.

-Çobanlar, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında ovada yanlarında çoban köpeği olarak en fazla 2 (iki), bu tarihlerin dışında ise en fazla 5(beş) köpek gezdirebilirler.

Bu yasanın kurallarına aykırı davranan kişilere asgari ücretin yarısı kadar para cezası verilir.

1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilebilmesi için Federasyonumuz tarafından tüzük çalışması yapılmış ve bölgeler harita üzerinde belirlenmiş durumdadır. İlgili tüzük yetkili makam onaylarından geçerek resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bu konuda bilgilendirme tarafımızdan yapılacaktır. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı Tüzüğün yayınlanacağı tarih tasarladığımız tarihten daha ilerideki bir güne sarkmıştır. Tüm bunlar ışığında,konuya hassasiyet gösterip, Tüzüğümüz yayınlanana kadar yasadaki tarihleri (01.02.2021-15.07.2021) göz önünde bulundurup arazide/doğada köpeklerinizi serbest olarak gezdirmemeniz gerektiğini önemle bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: 14 Hasta yoğun Bakımda ,91 hasta Zattüre (CANLI İZLE)01 Şubat 2021 Pazartesi 21:08
  • Saner, Ekonomik Kurul ile bir toplantı gerçekleştirdi01 Şubat 2021 Pazartesi 20:55
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti,araca ve duvara çarptı01 Şubat 2021 Pazartesi 20:21
  • Ertuğruloğlu: “İki millet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hukuk, iki ayrı egemen devlet”01 Şubat 2021 Pazartesi 20:20
  • Pilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:53
  • Bakan Pilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı01 Şubat 2021 Pazartesi 19:52
  • Elmaz Döveç hayatını kaybetti01 Şubat 2021 Pazartesi 19:49
  • Erhürman:Her bir kafadan bir ses çıkıyor01 Şubat 2021 Pazartesi 19:21
  • Gifa Holding'e yasal işlem01 Şubat 2021 Pazartesi 19:19
  • Girne’de elektrik kesilecek01 Şubat 2021 Pazartesi 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti