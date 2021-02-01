Avcılık Federasyonu: 1 Şubat'tan itibaren doğada köpek gezdirilemez

İşte açıklama;



Bilgilendirme

Değerli avcılık camiası,

Bakanlar kurulunun resmi gazete’de yayınlayacağı tüzükle belirleyeceği yerler dışında, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilmez ve av köpekleri ile av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz veya kovalanamaz veya yakalanamaz. Yine Bakanlar kurulunun resmi gazete’de yayınlayacağı tüzükle belirleyeceği yerler dışında, hiç kimse hiçbir mevsimde doğada tazı cinsi köpek gezdiremez.

-Çobanlar, 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında ovada yanlarında çoban köpeği olarak en fazla 2 (iki), bu tarihlerin dışında ise en fazla 5(beş) köpek gezdirebilirler.

Bu yasanın kurallarına aykırı davranan kişilere asgari ücretin yarısı kadar para cezası verilir.

1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilebilmesi için Federasyonumuz tarafından tüzük çalışması yapılmış ve bölgeler harita üzerinde belirlenmiş durumdadır. İlgili tüzük yetkili makam onaylarından geçerek resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bu konuda bilgilendirme tarafımızdan yapılacaktır. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı Tüzüğün yayınlanacağı tarih tasarladığımız tarihten daha ilerideki bir güne sarkmıştır. Tüm bunlar ışığında,konuya hassasiyet gösterip, Tüzüğümüz yayınlanana kadar yasadaki tarihleri (01.02.2021-15.07.2021) göz önünde bulundurup arazide/doğada köpeklerinizi serbest olarak gezdirmemeniz gerektiğini önemle bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU