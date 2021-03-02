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Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı

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Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41.8, Millet İttifakı'nın ise yüzde 40. İşte son anket sonuçları...
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, anket sonuçlarını Twitter’da paylaştı. Partilerin ve liderlerin isimleri sayılarak, “Hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti’nin oy oranı yüzde 34.8, cumhur ittifakındaki ortağı MHP’nin ise yüzde 7; CHP’nin oy oranı yüzde 26.2, İYİ Parti yüzde 13.1 ve Saadet Partisi’nin ise 0.7. İttifaklara dahil olmayan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9.1

Özkiraz, soruyu bu şekilde sorduklarında ‘kararsızlar ve başat partilerde az miktarda da olsa düşüş olduğunu, SP, Deva, Gelecek, BBP, Vatan, YRP, TDP ve Memleket hareketi oylarının daha görünür olduğunu fark ettiklerini’ aktardı.

Özkiraz bu durumla ilgili şu yorumu yaptı: “Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor. Bu az çok oy sonuca tesir eder mi? Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünmüyorum. İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi. Ama muhalefetten ayrılanların seçilebilir bir ideolojik söylem geliştiremediler.”

Avrasya Araştırma şubat ayı sonuçları şöyle:

AK Parti: 34.8

CHP: 26.2

İYİ Parti 13.1

HDP: 9.1

MHP: 7

Gelecek Partisi: 2.7

DEVA Partisi: 2.5

TDP: 1.6

Memleket Hareketi: 1.5

SP: 0.7

YRP: 0.4

BBP: 0.2

Vatan Partisi: 0.2

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