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Avrupa Adalet Divanı'ndan Türkiye'yi şok edecek karar

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Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nde terör örgütleri listesinde olan PKK'nın 2014-2017 yılları arasında haksız bir biçimde terör listesine alındığını açıkladı.
Avrupa Adalet Divanı'ndan Türkiye'yi şok edecek karar

Avrupa Adalet Divanı, PKK’nın 2014-2017 yılları arasındaki dönemde AB terör örgütleri listesine dahil edilmesi sürecinde usul hatası yapıldığına hükmetti. Ancak kararın, 2018'deki listeye somut bir etkisi olmayacak.

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Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nde terör örgütleri listesinde olan PKK'nın 2014-2017 yılları arasında haksız bir biçimde terör listesine alındığını açıkladı.

Mahkeme AB ülkelerinin söz konusu dönemde, terör örgütlerinin oluşturulmasına temel teşkil eden kararlarında usul hataları yapıldığı gerekçesiyle bu kararların geçersiz olduğunu belirtti. Adalet Divanı AB Konseyi'nin PKK'nın terör örgütleri listesine alınmasına dayanak oluşturan düzenleme ve kararları yeterince gerekçelendirmediğini de belirtti.

Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği kararın, dava konusu olan 2014-2017 dönemini kapsaması nedeniyle, 2018 yılındaki terör listesinde de yer alan PKK'nın mevcut statüsüne herhangi bir etkisi olmayacak.

Dava 2014 yılında PKK yöneticileri Murat Karayılan ve Duran Kalkan adına Hollandalı bir hukuk bürosu tarafından yapılan, PKK'nın terör listesinde yer almasına yönelik itiraza dayanıyor. 

PKK 2002 yılından beri AB terör örgütleri listesinde yer alıyor. Terör örgüteri listesine alınmasının ardından PKK'nın AB ülkelerindeki bütün hesap ve mal varlıkları dondurulmuştu. AB PKK'yı silahlı saldırılar düzenleyerek bir Kürt devleti kurmak ya da Türkiye'nin güneydoğusunda özerk bir bölge oluşturmaya çalışmakla suçluyor.

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