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Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türk işletmeleri desteklemek için yeni bir proje başlattı

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Avrupa Komisyonu, "Kıbrıslı Türk şirketlerin ada genelindeki ekonomiye ve AB tek pazarına entegrasyonuna" yönelik, 4 milyon Euro bütçeli ve 2 yıllık bir proje başlattı.
Avrupa Komisyonu Kıbrıslı Türk işletmeleri desteklemek için yeni bir proje başlattı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, projenin, Kıbrıs Türk toplumunda özel sektörün gelişimine ve Yeşil Hat ticaretine destek olmak amacıyla, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı GIZ International Services ile işbirliği içerisinde başlatıldığı bildirildi.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 4 milyon Euro bütçe ile finanse edildiği ve iki yıl süreceği kaydedilen projenin, adanın yeniden birleşmesine yönelik çabalara katkıda bulunacağı inancı da belirtildi.

Açıklamada, projenin Kıbrıslı Türk şirketlerin ada genelindeki ekonomiye ve AB tek pazarına entegrasyonuna odaklanacağı kaydedilirken, öngörülen destekle "Kıbrıs Türk toplumundaki üretim standartları ile Avrupa Birliği genelindeki standartlar arasındaki farkın azaltılacağı, işletmelerin dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi sayesinde rekabet edebilirliğinin arttırılacağı" vurgulandı.

Projenin Kıbrıslı Türk şirketlerin Yeşil Hat üzerinden ticareti yapılan mal ve/veya hizmetlerinin AB standartlarına uygun olmasını sağlamaya da katkıda bulunacağının belirtildiği açıklamada, “Yeni proje kapsamında KOBİ'ler ve girişimler, hibelerin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve iş geliştirme programlarına erişebileceklerdir. Hibe çağrıları ve eğitim olanakları hakkında bilgiler AB Bilgi Merkezi’nin web sitesinde duyurulacaktır.” denildi.

 

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