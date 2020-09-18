Avrupa Kurtarma Fonu’ndan 968 Milyon Euro

Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa ekonomisini kurtarmak ve yeniden yapılandırmak maksadıyla 21 Temmuz’da kararlaştırdığı 750 milyar Euro’luk kurtarma paketinden Rum yönetiminin alacağı meblağ belli oldu.

Alihtia ve diğer gazeteler, komisyon tarafından dün yayınlanan, paketin nasıl paylaşılacağına dair verileri aktardı.

Buna göre, Rum yönetimi kurtarma fonundan toplamda 968 milyon Euro alacak. Bu meblağın yüzde 70’ini, 2021-2022 döneminde, yüzde 30’unu da 2023’te kullanabilecek.