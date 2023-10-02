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Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takımın çalıştırıcıları içinde en tecrübeli ve başarılısı olarak Partizan'ın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 27. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasına ilk kez Partizan'la 1992 senesinde ulaştı.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde 1992'nin yanı sıra 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.

Obradovic'e en fazla yaklaşan Messina

Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, önemli rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.

Ülkesinin takımı EA7 Emporio Armani Milan'ı çalıştıran 64 yaşındaki başantrenör, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kezle, toplam 4 defa kazandı.

Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 12 oldu. Messina 4, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman ve Bayern Münih'in başantrenörü Pablo Laso ikişer defa şampiyonluk elde etti. Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, takımlarıyla birer kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Ligdeki diğer 11 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.

Obradovic'i; Messina, Ivanovic ve Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 27. kez boy göstererek, diğer meslektaşlarına fark attı.

Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isimler ise EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Messina, Kızılyıldız'ın başantrenörü Dusko Ivanovic ile Panathinaikos'un başına geçen Türk başantrenör Ergin Ataman oldu.

Bu kulvarda Messina 21'inci, Ivanovic 19'uncu, Ergin Ataman ise 17'nci kez boy gösterecek.

Başantrenörlerin sezonları, kupaları ve yaşları

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsimTakımYaşSezonŞampiyonluk
Zeljko ObadovicPartizan63269
Ettore MessinaEA7 Emporio Armani Milan65204
Ergin AtamanPanathinaikos57162
Pablo LasoBayern Münih56112
Dimitris ItoudisFenerbahçe Beko5392
Georgios BartzokasOlympiakos58111
Chus MateoReal Madrid5431
Dusko IvanovicKızılyıldız6618-
Sasa ObradovicMonaco545-
TJ ParkerLDLC Asvel393-
Odded KattashMaccabi Playtika493-
Luca BanchiVirtus Segafredo Bologna493-
Israel GonzalezAlba Berlin482-
Alex MumbruValencia441-
Kazys MaksyvtisZalgiris461-
Joan PennaroyaBaskonia541-
Erdem CanAnadolu Efes43--
Roger GrimauBarcelona45--
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