Avrupa Şampiyonası'nda 12 dev adam 5'te 5 galip ve ilk 16'da

A Milli Takım, A Grubu liderlik mücadelesinde Sırbistan ile karşılaştı. Maçı kazanan 12 Dev Adam grubu lider tamamladı.
Mücadele 95-90 Milli Takım lehine sona erdi. Bununla birlikte şampiyonluk favorilerinden olan Sırbistan turnuvadaki ilk yenilgisini tattı.
Turnuvadaki bütün maçlarını kazanan 12 Dev Adam, Almanya'yla birlikte turnuvada yenilgisiz olan iki takımdan biri oldu.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN MVP PERFORMANSI
Maçın büyük bölümünde yıldızlaşan Alperen Şengün, mücadeleyi 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.
İlk çeyrek: 19-18
İkinci çeyrek: 46-49
Üçüncü çeyrek: 74-73
12 Dev Adam'ın son 16 turundaki rakibi İsveç oldu. Riga'daki maç 6 Eylül günü oynanacak.
