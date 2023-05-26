Aydın Aygın’a Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi

Girne Belediyesi emekli müdürlerinden Aydın Aygın için Girne Belediyesi önünde tören düzenlendi. 24 Mayıs günü hayatını kaybeden Aygın için düzenlenen törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri ve personelinin yanı sıra geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Nidai Güngördü ve merhumun ailesi ile yakınları katıldı. Düzenlenen törende Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, merhumun kızı Oya Aygın ve Nidai Güngördü birer konuşma gerçekleştirdi.
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