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Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz

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Girne Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Sümer Aygın, mevcut belediye yönetimini geçtiğimiz dört sene içerisinde halkı kandırmakla suçladı.
Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz

 2014 senesinde verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söyleyen Sümer Aygın, yapılan işlerin eksik ve yanlış yapıldığını, verilen sözlerin tutulmadığını, bir dört sene daha Girne’nin bu şekilde, bu yönetime teslim edilemeyeceğini söyledi.

2014 senesinde mevcut yönetimin kitapçığında bulunan projelerin hiçbirini tam olarak gerçekleştirilmediğini açıklayan Sümer Aygın, “Şu anda bazı basın kaynaklarından öğreniyor ve görüyoruz ki; bugüne kadar 2014 - 2018 yılları içerisinde Girne  Belediyesi tarafından verilmiş işlerde de bazı ihale yolsuzlukları var. Bu konu ivedilikle gerekli mercilerin gündemine  getirilmelidir” dedi.

Usülsüzlük evraklarının bazı kaynaklar tarafından yayınladığını tespit ettiklerini söyleyen Aygın, “Bu konu bir dedikodu veya asılsız haber sıfatından sıyrılmıştır ve ciddidir” dedi.  

Girne Belediyesi içerisinde personele seçim ile ilgili baskı yapıldığını da belirten Sümer Aygın,  şu andaki durumda yönetim kadrolarının bomboş olduğunu, belediyenin başıboş bir şekilde işlevsiz kaldığını söyledi. 2014 yılı seçimlerinde de kendilerine karşı farklı kaynaklar tarafından çeşitli oyunlar oynandığını ifade eden Aygın, “Biz bunların hepsini aştık. Kimse bizi parti veya benzeri konular ile meşgul etmesin. Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz dört yıl için açıklamada bulunan Aygın, şunları söyledi;

“2014-2018 yılı Girne için büyük kayıp olmuştur. Kişisel ve şahsi çıkarları üzerinden belediye kaynaklarından zarar görecek şekilde usülsüz faydalanılmıştır. Bu durum artık sürdürülemez bir hal almıştır. Yönetime tekrar geldiğimiz andan itibaren yapacağımız iki şey; Girne Belediyesi’nin yapısal sorunlarını gidermek ve kaynakların kullanımını düzenlemek ve Girne sınırları içerisinde mevcut ihtiyaçların giderilmesi için projeleri hayata geçirmek meseleleridir ve bunlar  ivedilikle yapacağımız konulardır. Ancak en önemli meselelerden birisi, bugün bazı basın kaynaklarında çıkan ihale yolsuzlukları ve gücün kötü kullanımı ile ilgili iddiaların araştırılmasıdır. Mevcut yönetim, Girne’nin  geleceği noktayı kestirmemiştir. İhtiyaçlar  ile ilgili  tespitleri yanlış yaparak ve kaynakları yanlış kullanarak, Girne’nin bugünkü sorunlarına sebep olmuşlardır. “

Sokakta ve yapılan araştırmalarda önde olduğunu ve bu yüzden çevresinde kendisine destek verenlerin sindirilmeye çalışıldığını söyleyen Aygın, “Bunlar benim şahsi fikir ve  söylemlerim değil. Herkes bugün sosyal medya üzerinden yazılanları takip edebilir. Ancak şunu söylemek isterim ki; Bu Seçimi Kazanacağız. Aldığımız bilgiler bu yöndedir. 25 Haziran sabahı, yeniden; huzurlu bir şehir ve huzurlu bir belediye  inşa edilecek. Bağımsızız ve herkese eşit mesafedeyiz. Kimse seçimden endişe etmesin. Bu  bize göre Girne’nin ve Girneli’nin tek kazanan olacağı bir seçim olacaktır. İbreler bizim bu seçimden yüzümüzün akı ile çıkacağımızı gösteriyor ve öyle de olacaktır” dedi.

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