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AYM, HDP’nin talebini reddetti…

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Kapatma davasında sözlü savunmayı seçimden sonra yapmak isteyen HDP'nin talebi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Parti yetkilileri 11 Nisan'da sözlü savunma yapacak.
AYM, HDP’nin talebini reddetti…

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine 14 Mart'tan 11 Nisan’a ertelemişti.

HDP ise, parti yetkililerinin yapacağı savunma için deprem ve seçim süreci nedeniyle 3 ay erteleme talep etmişti.

Bu talebi değerlendiren AYM oy birliğiyle ret kararı aldı.

İLK DAVA 17 MART 2021’DE AÇILDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021’de, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmış, iddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021’de Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

Başsavcılık, 7 Haziran 2021’de tekrar dava açtı. Anayasa Mahkemesi de 21 Haziran 2021’de yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

İşleyen süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ek deliller sundu, HDP de bu ek delillere karşı ek savunma süreleri istedi.

5 OCAK’TA PARTİNİN HESAPLARINA BLOKE KOYULDU

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak’ta kabul etti.

Ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklamalarını yaptı. Şahin, Anayasa Mahkemesi heyetine, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları tekrar ettiğini bildirdi.

9 MART’TA BLOKE KARARI KALDIRILDI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2023 yılında partiye ödenen veya ödenecek devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin kararın kaldırılması talebini 9 Mart’ta görüştü. Genel Kurul bloke kararının kaldırılmasına karar verdi.

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