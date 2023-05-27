Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerini bir araya getirdiği “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenlediği, 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 444’üncü sergisi, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen serginin açılışında; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Türk dünyasında bu kadar büyük bir koleksiyonu tek çatı altında toplayan tek müze olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyti’nde olması bizim için büyük bir gurur.”

“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’nin önde gelen üniversitelerinden Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi’nin açılışında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 binin üzerindeki sanat eseriyle 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerini bir araya getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türk dünyasında bu kadar büyük bir koleksiyonu tek çatı altında toplayan tek müze olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyti’nde olması bizim için büyük bir gurur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Azerbaycan’ın bağımsızlığına adanan bu anlamlı sergide, Mehmed Emin Resulzâde ve Haydar Aliyev’i rahmetle anıyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ailyev’e de selamlarımı yolluyorum” diyerek ilerleyen günlerde Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağların daha da güçleneceğini vurguladı.

KKTC’nin sanatta, kültürde, bilimde ve teknolojide Türk dünyasında bir merkeze dönüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman vardır. Kültürümüzle, sanatımızla, üreten ve çalışan halkımız ile bir bütün olarak değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz” dedi.

Zorlu Töre: “Azerbaycan’da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de göndere çekilen Türk bayrağı bir daha inmeyecek.”

Konuşmasına Azerbaycan’ın Türk dünyası için önemine değinerek başlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ı diğer Türk Cumhuriyetlerine açılan bir kapı olarak nitelendirdi. Konuşmasını şiirlerle de süsleyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözüne de atıfta bulunarak “Azerbaycan’da olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de göndere çekilen Türk bayrağı bir daha inmeyecek” dedi.

Yurtta ve dünyada barışın mutlak önem arz ettiğini vurgulayan Töre, “Barış içerisinde; ancak egemenlikten, bağızmıslıktan, devletimizden ve vatan topraklarından vazgeçmeden yaşayacağız. Türklük şuurunu taşıyan hiç bir insan bu değerlerden asla vazgeçmez” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Milletimiz dirlik ve birlik dirlik içinde olacaktır. Farklı devletler altında yaşasak da Türk milletlerinin fikirde ve düşüncede birlik olabilmesi için her zaman arayış içerisinde olacağız. Ancak bu arayışları sadece düşüncede bırakmak yetmez. Harekete de geçeceğiz. Tıpkı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in harekete geçtiği gibi” ifadelerini kullandı.

Orhan Hasanoğlu: “Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında resmi olarak diplomatik ilişki bulunmasa da gelecekte bunun değişeceğini umuyorum.”

Konuşmasına, adada yaşayan Azerbaycan halkı adına konuştuğunu söyleyerek başlayan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu, “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”ne ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi’ne, çalışanlarına ve Günsel Ailesine teşekkürlerini sundu.

Günümüzde sanatın modern bir haliyle iç içe olduğumuzu belirten Orhan Hasanoğlu, “Dünya sanat tarihine bakıldığında sanatın ilk temellerinin, yüzyıllar önce Azerbaycan’nın Kobustan kasabasında taşlar üzerine yapılan günümüze kadar orjinalliğini koruyan eserlerle atıldığını hatırlamak gerekir” dedi.

Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak bir kültüre sahip olduğunu belirten Orhan Hasanoğlu, “Bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden ve kabul ettiren Azerbaycan’nın yetiştirdiği birçok sanatçının yolu KKTC’den geçmiş ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne eser bırakmıştır. Değerli hocamız ve bilim insanı Murat Allahverdiyev gibi pek çok sanatçımız da yaşamını burada sürdürerek KKTC’de Azerbaycan sanatını ve kültürünü tanıtarak yaşatmaktadır” dedi.

“Sanat bir milletin geçmişini geleceğe taşıyan önemli bir unsurdur” diyen Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan sanatçılarının ve tüm Türk dünyasına ulaşan sanatçıların geçmişlerine sahip çıkarak bu mirası geleceğe taşıdıklarını belirtti.

KKTC’nin eğitimdeki, bilimdeki ve sanattaki başarısına değinen Orhan Hasanoğlu, “Tüm bu başarılarda üniversitelerimizin önemi büyüktür. Özellikle Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmuş pek çok soydaşımız, bugün Azerbaycan’da iş dünyasında ve bürokraside çok önemli noktalardadır ve KKTC’nin fahr elçileri olarak iki ülke arasında köprü kurmaktadırlar” dedi.

Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında resmi olarak diplomatik ilişki bulunmasa da gelecekte bunun değişeceğini umduğunu söyleyen Hasanoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Türk Milletler Teşkilatı çatısı altındadır. Diğer taraftan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne de artık KKTC Cumhuriyet Meclisi de temsil edilmekdir” dedi.

KKTC üniversitelerinde yaklaşık 40 Azerbaycanlı akademisyenin görev aldığını ve 300’e yakın öğrencinin de yine KKTC’de eğitim gördüğünü söyleyen Hasanoğlu, “KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın sayısı ise 1500’ü aşmaktadır” bilgilerini verdi. “Bizim için çok anlamlı olan bu sergide emeği olan başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyen Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözlerini hatırlatarak “Allah bayrağımızı hiç bir zaman indirmesin ve hepimize bayrak gibi dik yaşamayı naspi etsin” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, oluşturduğu eşsiz sanat birikiminin yanı sıra ülkemizin de bir parçası olduğu Türk dünyasından ülkelerin birbirileri ve dünya ile köprüler kurmasını sağlıyor.”

Sergideki konuşmasına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesi hakkında kısa bilgiler vererek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ise “Sergimizi, 105 yıl önce gerçekleşen çok önemli bir olayın onuruna adıyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’nın özgün ve renkli bir mirasa sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türk dünyasının izlerini taşıyan halı dokumacılığı, seramik işçiliği, minyatür resim ve heykelcilik gibi alanlarda ustalıkla yapılan eserler ve zengin mirasa sahip olan bu Azerbaycanlı sanatçılar; ülkenin kültürel kimliğini ve sanat sahnesini şekillendirmeye devam ediyor” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin; 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aynı zamanda 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla da Türk dünyası kültürünü aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Türk dünyasının en önemli parçalarından olan Azerbaycan da bu koleksiyonlarda özel bir yere sahip” dedi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, oluşturduğu eşsiz sanat birikiminin yanı sıra ülkemizin de bir parçası olduğu Türk dünyasından ülkelerin birbirileri ve dünya ile köprüler kurmasını sağlıyor. ‘Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi’ ise bu köprülerden sadece biri” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Azerbaycan halkının bağımsızlık coşkusunu paylaşıyor, sizleri bu kıymetli eserlerle baş başa bırakıyorum” dedi.