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“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda açılacak

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenlediği, “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, 26 Mayıs Cuma Günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak
“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenlediği, 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, 26 Mayıs Cuma Günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk dünyasının kültür sanatını tek çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının 105’inci yıl dönümü onuruna düzenlediği “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerini bir araya getirecek. 26 Mayıs Cuma Günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak olan özel sergi, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü de aynı çatı altında buluşturuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda Azerbaycanlı sanatçıların imzasını taşıyan eserler önemli bir çeşitliliğe sahip.

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Müslüman doğunun ilk bağımsız cumhuriyeti!

28 Mayıs 1918’de, 105 yıl önce, müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke ise Osmanlı Devleti oldu. 1920’de Sovyet Rusya’nın işgali ile sonlanan ilk bağımsızlık döneminde Azerbaycan; kısa sürede ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yaparak tüm yurttaşlara eşit haklar tanıdı. Azerbaycan Cumhuriyeti, 18 Ekim 1991’de yeniden bağımsızlığını ilan ederek ikinci kez özgürlüğüne kavuştu.

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasının 105’inci yıl dönümü onuruna düzenlediği “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” ile Türk dünyasının en önemli parçalarından Azerbaycan’ın bağımsızlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanmış olacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlık coşkusunu paylaşmak üzere tüm halkımızı bu özel ve anlamlı sergiye davet ediyoruz.”

Azerbaycan’ın Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ortak bir tarih, kültür ve sanat bağı ile birbirine bağlı olan Türk dünyasının en önemli temsilcilerinden Azerbaycan’ın 105’inci bağımsızlık gününü gönülden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi ile Türk dünyasının ortak kültürünü, tarihi ve sanatını tek çatı altında buluşturarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uzanan bir kültür köprüsü inşa ettiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan 50 bin parçalık zengin koleksiyonumuzda Azerbaycanlı sanatçıların imzasını taşıyan eserler çok özel bir yer tutuyor” dedi.

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Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenledikleri ve 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” ile kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlık coşkusunu paylaşacaklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bu özel ve anlamlı sergiye bütün halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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