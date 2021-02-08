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Baba, trans kızı kendini rahat hissetsin diye bikini markası yarattı: Her kız çocuğu parlamayı hak ediyor

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Baba, trans kızı kendini rahat hissetsin diye bikini markası yarattı: Her kız çocuğu parlamayı hak ediyor
Baba, trans kızı kendini rahat hissetsin diye bikini markası yarattı: Her kız çocuğu parlamayı hak ediyor

Kanada’da bir baba trans kızı kendisine uygun mayo bulmakta zorlanınca onun için bikini yaptı.

Ruby Alexander her çocuk gibi denize girmek istiyordu. Ancak 11 yaşında bir trans olarak bedenine uyan, kendisini içinde rahat hissettiği bikini altları bulmakta zorlanıyordu.

Bunun üzerine babası iki yıl önce kızı için bikini yaptı.

Şimdi o bikini baba-kızın birlikte yarattığı RUBIES adında dünyanın dört bir yanındaki trans kız çocuklarının satın aldığı bir markaya dönüştü.

Bikinilerin altı, trans kızlar, cisgender (doğuştan sahip olduğu biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyeti aynı olan kişi) arkadaşları gibi rahat hissedebilmesi için tam oturmasını sağlayan spandeks kumaş ve ağdan yapılıyor.

Ruby ürünlere gelen tepkilerin inanılmaz olduğunu söylüyor: “Bütün çocuklar yüzmek, dans, jimnastik gibi sevdikleri aktivitelerin yeniden tadını çıkarabildiği için çok mutluyum.”

Ruby üç yaşındayken babası Jamie Alexander, çocuğunun, annesinin topuklu ayakkabılarıyla, Disney prensesleriyle ilgilendiğini fark etti.

Ruby’nin anne-babası Toronto devlet okullarının ‘cinsiyet-yaratıcı‘ çocukları olan ebeveynler için kurduğu gruba katıldı.

Ruby sekiz yaşındayken babası gruptaki bazı arkadaşlarının geçiş sürecine başladığını, isterse onun da başlayabileceğini söyledi.

Babasının bu teklifi karşısında çok heyecanlandığını anlatan Ruby her gün “Kız olmak istiyorum, kız olmak istiyorum” diye dolaştığını söylüyor.

Hemen arkasından okuldaki arkadaşlarına açıldığını anlatan Ruby bazılarının ona garip baktığını ama çoğu arkadaşının coşkuyla karşıladığını anımsıyor.

Omuzlarından büyük bir yük kalktığını söyleyen Ruby 11 yaşına geldiğinde kız arkadaşları gibi bikini giymek isteyince ailesi ona bir bikini satın aldı.

Ancak sonuç Ruby’yi mutlu etmedi, üstüne uymayan bikinin istemediği halde bakışları üzerine çekeceğinden endişelendi.

Baba Alexander’ın teknoloji konusundaki deneyimlerini de kullanarak kızı için hazırladığı bikini iki yıl sonra dünyanın farklı yerlerine gönderim yapan bir markaya dönüştü.

RUBIES markası ayrıca imkanı olmayan çocukları için “Her kız çocuğu parlamayı hak eder” sloganıyla ücretsiz bikini de gönderiyor.

Ruby şimdi 13 yaşında, markanın tasarımlarına yardımcı olurken bir yandan da gönderilen her ürün için kartpostal yazarak akranlarına destek oluyor.

Gelecek için umudu ise trans çocukların yargılayıcı tutumlara maruz kalmaması. Bütün kızların ve trans çocukların bedenleriyle ilgili kendilerini rahat hissetmesini istiyor.

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