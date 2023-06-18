Babalar Günü kutlanıyor

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor.

Babaların topluma ve ailelerine yaptıkları katkıların kutlandığı bugünde, babalara duyulan sevgi ve minnet dile getiriliyor.

Babalığın önemi hatırlanan bu özel günde, sağlıklı ve mutlu çocukların yetişmesinde babaların oynadığı önemli rol bir kez daha gündeme gelirken, baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin güçlenmesi üzerinde duruluyor.