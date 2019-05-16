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Baf Çarşısı’ndaki İbrahim Han 31 Mayıs’ta törenle açılıyor

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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Baf Belediyesi finansmanı ile restore edilen Baf çarşısındaki İbrahim Han resmi törenle açılıyor.
Baf Çarşısı’ndaki İbrahim Han 31 Mayıs’ta törenle açılıyor

Fileleftheros’un haberine göre, açılış Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 31 Mayıs’ta saat 19.00’da yapılacak. Törende Anastasiadis ve Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos birer konuşma yapacak. Bu kapsamda bir konser, resim sergisi v.b. etkinlikler düzenlenecek.

Gazete İbrahim Han’ın  Baf’ın otantik çarşısının en ilgi çekici ve ziyaret edilen noktası olduğunu, belediyenin de söz konusu bölgeyi restore ederek halk geleneğini ve kültürel mirası yansıtan çeşitli dükkan ve atölyeler kurduğunu hatırlattı. 

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