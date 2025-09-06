Baf Ülkü Yurdu yeniden Basketbol'a dönüyor...
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nün yeniden basketbol liglerine girmek için çalışma başlattığı ve 2. Lige girmek için girişimlerini yoğunlaştırdığı öğrenildi.
BÜY Basketbol liglerine ilk girdiği yıl Açılış Ligi formatındaki Ertan Azer Kupası'nda final oynamış ve 2. Lig kupasını müzesine götürmeyi başarmıştı.
BAF'ın yeniden basketbola dönecek olması basketbol camiasında heyecan yarattı.
