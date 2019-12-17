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Baf’a bağlı Hloraka’da iki ölü kaplumbağa karaya vurdu

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Baf’a bağlı Hloraka bölgesinde, geçtiğimiz Pazar akşamüzeri, Caretta-caretta cinsi iki ölü deniz kaplumbağasının karaya vurmuş bir şekilde bulunduğu ve kaplumbağaların çürüme durumunda oldukları belirtildi.
Baf’a bağlı Hloraka’da iki ölü kaplumbağa karaya vurdu

Kaplumbağaların bölgeyi ziyaret edenler tarafından bulunduğunu ve Balıkçılık Dairesi çalışanlarının durumundan haberdar edildiğini yazan Politis gazetesi, çalışanların, kaplumbağaların herhangi bir bariz bir yarası olmadığını söylediklerini iletti.

Kaplumbağaların balıkçıların ağlarına takılıp öldüğü ve akabinde de deniz akıntılarının kaplumbağaları Kıbrıs kıyılarına sürüklediği tahmin ediliyor.

Gazete “Kıbrıs’ta yılda 50-70 kaplumbağanın ölü olarak tespit edildiğini” de ekledi.

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