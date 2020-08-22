Fileleftheros’un haberine göre dün gece saat 03.00’te bir araçta meydana gelen ve ağır hasara sebep olan birinci patlamadan birkaç dakika sonra da 28 yaşındaki bir kişinin evi önüne yerleştirilen mekanizma infilak etti.

Rum polisi patlamaların gerçekleştiği noktaların birbirine yakınlığı ve iki patlama arasındaki sürenin birkaç dakika olması nedeniyle, faillerinin aynı kişiler olması ihtimali üzerinde duruyor.

Alithia ise “Baf’ta Bombalar Patladı” başlıklı haberinde yapılan incelemelerde, her iki olayda da tahrip gücü düşük, boru tipi el yapımı patlayıcı kullanıldığının saptandığını yazdı.