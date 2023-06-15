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Bağımsız aday Dr. Mert Taşkın: “Yasama, yürütme, yargı bedava… neden olmuyor?

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Ara seçimin bağımsız adaylarından Dr. Mert Taşkın “Herksin geleceğe söyleyecek bir sözü vardır ve o da sandığa atılan oydur. Sosyal medyada verilecek tepkiler değil." dedi.
Bağımsız aday Dr. Mert Taşkın: “Yasama, yürütme, yargı bedava… neden olmuyor?

25 Haziran ara seçimde Bağımsız Milletvekili adayı olan Dr. Mert Taşkın, yasama yürütme ve denetim mekanizmalarının çalıştırılması gerektiğini söyledi.

Taşkın, ülkemizde yalnızca trafik sorununu çözmek için bile koordine olamadığımıza dikkati çekti.

Mert Taşkın, “Yasama, yürütme, yargı bedava… Neden olmuyor?" diye konuştu.

Taşkın, “Ne yapabiliriz diye çalışırsak çözebiliriz. Sadece biri trafik... Anlaşılması için ifade ediyorum. Pek çok sorunda olduğu gibi ölümlü trafik kazaları için ne yapıyoruz? Zor mu bu işler…” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan Bağımsız Milletvekili adayı olan Dr. Mert Taşkın, şöyle dedi;

“Herksin geleceğe söyleyecek bir sözü vardır ve o da sandığa atılan oydur. Sosyal medyada verilecek tepkiler değil.

Eğer partilerden memnunsa halk, daha iyi işler yapacağını düşünüyorsa partilerine oy versinler gerçekten... Bu seçimde adaylar eşit, diğer seçimlerde, genel seçimde olduğu gibi değil... Diyorlarsa ki partilere tepki koyup bir bağımsız aday çıkaracak kadar güçlüyüz, önemli bir mesaj verilmiş olur. Partilerin halk odaklı icraatları için mesaj olabilir…”

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