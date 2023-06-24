Bağımsızlık Yolu, “Umut Emekçilerde, Çözüm Sınıf Mücadelesinde!” sloganı ile Umut Ersoy'un aday gösterildiği 25 Haziran Ara Seçimi ile ilgili seçim bütçesini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Ara Seçim Bütçesini Açıkladı

Bağımsızlık Yolu, “Umut Emekçilerde, Çözüm Sınıf Mücadelesinde!” sloganı ile Umut Ersoy'un aday gösterildiği 25 Haziran Ara Seçimi ile ilgili seçim bütçesini açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada "Her bir parti üyesinin, gönüllü ve hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğü seçim çalışmalarında, yoldaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele azmiyle halkın gönlünde yeniden büyük bir yer kazandık. Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu her seçim döneminde daha fazla kişiye ulaşıp, mücadelesini yükseltiyor" ifadeleri kullanıldı. Seçim propaganda sürecinde tüm söylemleriyle sermayeden yana değil emekten ve emekçiden yana politik duruş sergilendiği vurgulanan açıklamada, basın emekçilerine ve hiçbir karşılık beklemeden destek veren basın kuruluşlarına da teşekkür edildi.

Basın Emekçilerine Özel Teşekkür

Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana sözünün yayılması için, hiçbir ücret talep etmeden, haber yayını, banner reklamı yayınını yapan basın kuruluşları Bağımsız Gazete, Kıbrıs Postası, Detay Kıbrıs, Gıynık Gazetesi, Havadis Gazetesi, Özgür Gazete ve büyük bir özveriyle canlı yayınlarında milletvekili adayımızı konuk eden başta BRT basın emekçilerine, Genç TV, ADA TV, Gıynık TV, Bağımsız TV, TV2020, Kıbrıs Net Haber, Kanal Sim, Kıbrıs Postası ve seçim süresince haberlerinin yayınını yapan tüm basılı yayın kuruluşlarına göstermiş oldukları dayanışma adına özel teşekkür sunuldu.

Yenidüzen Gazetesi Rekora İmza Attı

Bunun yanında “Emek En Yüce Değerdir” sloganıyla yayın yapan Yenidüzen Gazetesi www.yeniduzengazetesi.com adresinde seçim süresince Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy’un propaganda süresince hiçbir haberine yer vermeyerek rekora imza attığı belirtildi.

Diğer taraftan egemen medya kuruluşlarından Haber Kıbrıs’ın emekçileri görmezden gelen ve güçten taraf olan haber anlayışıyla, seçimin başladığı ilk günden tavrını belli ederek rejim partileri adayları dışında kalan partilerin adaylarını görmezden gelen ve sansürleyen haber anlayışına imza attığı belirtildi. Açıklamada adayların kesinleştiği günden itibaren Haber Kıbrıs’ın 25 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde yarışacak adayların 2 parti adayının ismi ve bağımsızlar olarak haberleştirildiğine de dikkat çekildi.

Ara Seçim Bütçesi Toplam 28 Bin 462 Türk Lirası 70 Kuruş

Bağımsızlık Yolu parti üyelerinin dayanışması ve emeğiyle yürütülen kampanya sürecinde seçim harcamalarının, 25 bin adet bildiri ve 100 adet afiş basımı için 19 bin 234 TL 60 Kuruş matbaa ücreti ve sosyal medya sponsorlamaları için 7 bin 244 TL 20 Kuruş, 2 adet pankart basımı için Bin 983 TL 90 Kuruş olmak üzere toplamda 28 Bin 462 Türk Lirası 70 Kuruş’tan oluştuğu açıklandı.

Seçim dönemi için yine hiçbir karşılık beklemeden "Emekçinin Partisi" isimli seçim şarkısını hazırlayan Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı’na ve seçim süresince fotoğraf çekimi, video çekimi, seçim şarkısının yayını için Record Studio ve Kutay Alicik’e, çeşitli baskı materyallerini ücretsiz karşılayan CopyPoint’e göstermiş oldukları dayanışma adına teşekkür edildi.