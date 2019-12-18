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Bağımsızlık Yolu: "İHA ve SİHA’ların adaya konuşlandırılmasına karşıyız"

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Bağımsızlık Yolu: "İHA ve SİHA’ların adaya konuşlandırılmasına karşıyız"
Bağımsızlık Yolu: "İHA ve SİHA’ların adaya konuşlandırılmasına karşıyız"

Bağımsızlık Yolu, İHA ve SİHA’ların adada konuşlandırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Hasan Çağın Tezbaşar yaptığı yazılı açıklamada, “mühimmat deposuna ve cephaneliğe dönen küçücük bir toprak parçasında daha fazla askeri yığınak yapılmasını kabul etmeyeceklerini” ifade etti.

Tezbaşar,  İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanı’nda konuşlanması için karar alan hükümeti de eleştirdi.

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