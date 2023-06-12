Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Kimliksizler Derneği ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri, Kimliksizler Derneği ile görüşme gerçekleştirdi.

Karma Evlilik Suç Değildir

Kimliksizler Derneği’nin, karma evlilik mağdurlarının insan haklarını savunmak amacıyla kurulduğunu belirten dernek temsilcileri, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yurttaşlık konusunda yarattığı ayrımcılığı ve hak ihlallerini gidermek amacıyla mücadele ettiklerini anlattı. Dernek temsilcileri, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa ve yasalarına göre vatandaşlık hakkı olan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının keyfi ve hukuk dışı tutumu sebebiyle kimlik alamayan kişilerin insan haklarını bireysel değil toplumsal bir eylemlilik yaratarak savunduklarını belirtti.

Ziyarette yaptığı konuşmada dernek tarafından verilen mücadeleye Bağımsızlık Yolu’nun destek verdiğini vurgulayan Ersoy, sadece hukuki ve bürokratik yollardan değil, aynı zamanda sokak eylemliliği ile hak arayışının farklı boyutlarıyla yürütülmesini de desteklediklerini söyledi. Ersoy, uygulanan politikanın kadın ve çocuk haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

Kimliksizler Derneği temsilcileri, bu konunun on binlerce kişinin ortak sorunu olduğunu ve toplumsal soruna dönüşen vatandaşlık konusunda her siyasi partinin desteğine açık olduklarını belirtti. Bağımsızlık Yolu’nun ne kadar önemli bir yerde durduğuna dikkat çeken dernek temsilcileri, verilen desteği gördüklerini ve bildiklerini ifade etti.

Kimliksizler’in Eylemine Destek

Ersoy, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının ve eşlerinin eşit yurttaşlık hakkını savunmak ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi önünde haykırmak için 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'da Ledra Palace'tan başlayacak eylem ve yürüyüşe destek vermek üzere tüm halka çağrıda bulundu.

Karma evlilik mağdurlarına verilecek Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıklarının bir rica olmadığını belirten Ersoy, hakkı olanın alınmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Bulgaristan Göçmenleri Derneği’ne gerçekleşen ziyarette de karma evlilik mağduriyeti yaşayan insanlarla karşılaştığını hatırlatan Ersoy, ortak sorunu olan insanların, sorunun çözümüne dair mücadelede de ortaklaşabileceğini söyledi.