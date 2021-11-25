Bahçeli'den 'döviz kuru' açıklaması: "Döviz kuruyla kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Son dönemde yaşanan ağır ekonomik krize değinen Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
– Türkiye’yi karıştırmak ve karanlığa çekmek için fırsat kollayan çevrelerin provokatif faaliyetleri tetikte beklemektedir.
– Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz.
TÜRKİYE FAİZ LOBİSİNE EĞİLMEYECEK
– Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye’yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan’dan, Doğu Akdeniz’den vazgeçmemizi istemektedirler.
– Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.
– Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye isteyenlere asla izin, icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.
– Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.